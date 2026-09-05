Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью на пресс-конференции отметил достаточный уровень хитрости футболистов Бетиса в матче 4-го тура Ла Лиги (1:0).

По словам специалиста, соперник значительно лучше использует мелкие эпизоды с нарушениями правил в свою пользу, тогда как его собственным подопечным не хватает этой черты.

Игроки Бетиса хитры, и даже хитрее футболистов Реала. Игроки Реала чисты и наивны. Наши футболисты поднимаются после фола, а игроки Бетиса хитрее в этом плане.

Почему я говорю о наивности? Имею в виду, что, имея мало поводов, футболисты Бетиса извлекают максимум пользы для себя от арбитра. На первой минуте Вальверде наступают на ногу, но он поднимается с достоинством капитана Реала. То же самое было и со стороны соперника, который находился передо мной, но я думал, что им понадобится скорая помощь.