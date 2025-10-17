Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк поделился своим мнением о партнере по центру поля Джордане Хендерсоне.

«Нам очень нравится тренироваться вместе. Я получаю от этого удовольствие. Чувствую себя увереннее, когда он – со мной на поле и когда мы играем вместе в центре. Он не только раздает передачи, он может делать всё», – сказал украинец YouTube-каналу Брентфорда.

В сезоне 2025/26 Ярмолюк уже провел девять матчей за лондонский клуб и отметился одной голевой передачей.

Брентфорд сейчас занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав семь очков.

Ранее стало известно, что в Англии не верят, что Ярмолюк станет футболистом Челси.