Ярмолюк — об игре вместе с Хендерсоном: «Получаю от этого удовольствие»
Украинский хавбек рассказал о Джордане Хендерсоне
31 минуту назад
Егор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк поделился своим мнением о партнере по центру поля Джордане Хендерсоне.
«Нам очень нравится тренироваться вместе. Я получаю от этого удовольствие. Чувствую себя увереннее, когда он – со мной на поле и когда мы играем вместе в центре. Он не только раздает передачи, он может делать всё», – сказал украинец YouTube-каналу Брентфорда.
В сезоне 2025/26 Ярмолюк уже провел девять матчей за лондонский клуб и отметился одной голевой передачей.
Брентфорд сейчас занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав семь очков.
Ранее стало известно, что в Англии не верят, что Ярмолюк станет футболистом Челси.
Поделиться