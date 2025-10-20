Сергей Стаднюк

В восьмом туре английской Премьер-лиги Брентфорд на выезде одолел Вест Хэм.

Гости сразу завладели инициативой, и это дало свои плоды еще до перерыва. Игор Тьяго открыл счет на 43-й минуте, удачно сыграв после быстрой атаки. В компенсированное время первого тайма нападающий мог оформить дубль, однако после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда.

После перерыва Вест Хэм пытался перехватить инициативу, однако Брентфорд действовал организованно в обороне и опасно контратаковал. В завершающие минуты матча хозяева рисковали, открывшись в защите, чем воспользовался Йенсен – на 95-й минуте он удвоил преимущество гостей и поставил точку в встрече.

Полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк принял участие в первом голе. Украинец отдал передачу через половину поля на Шаде, который и ассистировал Тьяго. Хавбек 78 раз касался мяча, отдал 53 точные из 61 передачи, совершил три успешных подката. Оценка игрока – 7.4.

Брентфорд набрал 10 очков в турнирной таблице и вплотную приблизился к Эвертону Виталия Миколенко (11). Вест Хэм остался в зоне вылета.

АПЛ, восьмой тур

Вест Хэм – Брентфорд 0:2

Голы: Игор Тьяго, 43, Йенсен, 90+5

Вест Хэм: Ареоля, Вокер-Питерс (Ван-Биссака, 46), Тодибо, Килман, Скарлс (Диуф, 46), Соучек (Родригес, 71), Ирвинг (Маршалл, 62), Боуен Фернандеш (Мавропанос, 46), Саммервилль, Пакета

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Айер, Гендерсон (Йенсен, 90), Ярмолюк, Уаттара (Льюис-Поттер, 76), Дамсгор (Янельт, 75), Шаде, Тьяго

Предупреждения: Саммервилль (68) – Гендерсон (89)

