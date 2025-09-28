Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс поделился впечатлениями от игры украинского полузащитника Егора Ярмолюка в домашнем матче 6-го тура АПЛ, где его команда обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 3:1.

Ярмолюк начал встречу в стартовом составе и ближе к финальному свистку отдал свою первую результативную передачу в Английской Премьер-лиге. Эндрюс подчеркнул важность тактического решения перейти на схему с четырьмя защитниками, что стало одним из ключевых факторов успеха.

«Дамсгор и Ярмолюк хорошо подстраховывали друг друга, а Хендерсон действовал более надежно. Когда ты выманиваешь соперника на себя, он оставляет свободные зоны. Мы хотели воспользоваться этим, особенно с тем, что у нас есть в атаке. Смелость и уверенность игроков сегодня были действительно замечательными — как с мячом, так и без него».

Стоит добавить, что в этом сезоне 2025/26 украинец принял участие во всех матчах Брентфорда и на данный момент имеет в активе одну голевую передачу.