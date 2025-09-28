Тренер Брентфорда похвалил Ярмолюка после победы над Манчестер Юнайтед
Украинец помог команде преодолеть гранда АПЛ
43 минуты назад
Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс поделился впечатлениями от игры украинского полузащитника Егора Ярмолюка в домашнем матче 6-го тура АПЛ, где его команда обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 3:1.
Ярмолюк начал встречу в стартовом составе и ближе к финальному свистку отдал свою первую результативную передачу в Английской Премьер-лиге. Эндрюс подчеркнул важность тактического решения перейти на схему с четырьмя защитниками, что стало одним из ключевых факторов успеха.
«Дамсгор и Ярмолюк хорошо подстраховывали друг друга, а Хендерсон действовал более надежно.
Когда ты выманиваешь соперника на себя, он оставляет свободные зоны. Мы хотели воспользоваться этим, особенно с тем, что у нас есть в атаке. Смелость и уверенность игроков сегодня были действительно замечательными — как с мячом, так и без него».
Стоит добавить, что в этом сезоне 2025/26 украинец принял участие во всех матчах Брентфорда и на данный момент имеет в активе одну голевую передачу.
