Сергей Стаднюк

Понедельник принято считать нефутбольным днём, но всё же 20 октября болельщиков ожидают интересные матчи сразу трёх чемпионатов.

В два часа дня начнётся поединок между ЮКСА и Левым Берегом — прошлогодним участником УПЛ в рамках 12-го тура Первой лиги. Команды находятся в разных частях таблицы при том, что в случае побед в перенесённых играх «лебеди» окажутся в зоне переходных матчей. Но латиноамериканская банда своё так просто не отдаст...

14:00 | ЮКСА – Левый Берег. Прямая трансляция

В шесть вечера на поле сойдутся Кудровка и Металлист 1925. Два новичка элиты, которые сейчас находятся на разных полюсах. Харьковчане в случае победы обойдут Динамо и догонят Шахтёр. Команда из Черниговской области удачно начала сезон, но проиграла три из четырёх последних встреч. Однако и в моменты успехов в них тоже никто не верил.

Закроет игровой день матч в Лондоне. В рамках восьмого тура Вест Хэм будет принимать Брентфорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Команды всегда демонстрируют открытый, динамичный футбол, так что зрителей ожидает зрелищное противостояние, в котором каждое очко имеет вес. Полузащитник Егор Ярмолюк выходил на поле в составе «пчёл» в каждом матче сезона, так что с большой вероятностью мы увидим на поле украинца и сегодня.