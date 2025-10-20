Ярмолюк против бывшего клуба Ярмоленко, битва новичков УПЛ. Трансляции матчей 20 октября
Рассказываем, что можно посмотреть во время игрового дня понедельника
18 минут назад
Понедельник принято считать нефутбольным днём, но всё же 20 октября болельщиков ожидают интересные матчи сразу трёх чемпионатов.
В два часа дня начнётся поединок между ЮКСА и Левым Берегом — прошлогодним участником УПЛ в рамках 12-го тура Первой лиги. Команды находятся в разных частях таблицы при том, что в случае побед в перенесённых играх «лебеди» окажутся в зоне переходных матчей. Но латиноамериканская банда своё так просто не отдаст...
14:00 | ЮКСА – Левый Берег. Прямая трансляция
В шесть вечера на поле сойдутся Кудровка и Металлист 1925. Два новичка элиты, которые сейчас находятся на разных полюсах. Харьковчане в случае победы обойдут Динамо и догонят Шахтёр. Команда из Черниговской области удачно начала сезон, но проиграла три из четырёх последних встреч. Однако и в моменты успехов в них тоже никто не верил.
18:00 | Кудровка – Металлист 1925. Прямая трансляция
Закроет игровой день матч в Лондоне. В рамках восьмого тура Вест Хэм будет принимать Брентфорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Команды всегда демонстрируют открытый, динамичный футбол, так что зрителей ожидает зрелищное противостояние, в котором каждое очко имеет вес. Полузащитник Егор Ярмолюк выходил на поле в составе «пчёл» в каждом матче сезона, так что с большой вероятностью мы увидим на поле украинца и сегодня.
22:00 | Вест Хэм – Брентфорд. Прямая трансляция
