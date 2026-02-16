Украинский хавбек Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на поединок 1/16 финала Кубка Англии против Маклсфилд Таун. Матч пройдет на стадионе Мосс Роуз в Маклсфилде и начнется в 21:30 по киевскому времени.

В кампании 2025/26 Ярмолюк уже сыграл 29 матчей на клубном уровне, записав в актив один гол и две результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

В следующем туре английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле встретится с Брайтоном. Игра состоится 21 февраля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ранее в Брентфорде высказались об игре Ярмолюка в матче с Арсеналом.