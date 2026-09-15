Павел Василенко

Бывший главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску рассказал о своем отношении к киевскому Динамо и возможной работе в украинском клубе. В комментарии для ТаТоТаке он признался, что хотел бы однажды возглавить столичную команду.

Румынский специалист не закрывает для себя возможность поработать с Динамо в будущем и мечтает об успехах вместе с киевским клубом.

«Я надеюсь, что однажды стану тренером киевского Динамо. Мы будем бороться и будем побеждать», – заявил Йорданеску.

В то же время наставник подчеркнул, что пока не готов принять команду. Несмотря на это, он сохраняет позитивное отношение к Динамо и украинскому футболу в целом.

«Однако сейчас, к сожалению, не тот момент. Поэтому я сохраняю огромное уважение и к Динамо, и к украинскому футболу в целом», – сказал тренер.

Последним местом работы Йорданеску была варшавская Легия, которую он возглавил летом 2025 года. Вместе с польским клубом румынский специалист выиграл Суперкубок Польши.

В настоящее время Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В седьмом туре команда Игоря Костюка 19 сентября сыграет против Зари.