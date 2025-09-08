Азербайджан - Украина: без права на ошибку
Анонс и прогноз на второй матч сине-желтых в отборе на ЧМ-2026
около 1 часа назад
Во вторник, 9 сентября, сборная Украины проведет второй матч отбора на ЧМ-2026 против команды Азербайджана. Сказать, что эта игра в разы важнее встречи с Францией (0:2), которая состоялась в пятницу, совсем не будет преувеличением. Положительный результат с Ле Бло для нашей команды был бы настоящим чудом и приятным бонусом. Как и итоговое первое место в группе. Франция - это действительно команда с другой планеты, а вероятность опередить её - минимальная.
А вот настоящая борьба за вторую позицию для команды Сергея Реброва начинается именно сейчас. Именно в матчах против Азербайджана и Исландии будет определяться, сможет ли наша сборная дать себе ещё один шанс попасть на мундиаль через плей-офф. И для того, чтобы ответ на этот вопрос был точно утвердительным, необходимо выигрывать обе встречи как у одних, так и у других, так что в этих матчах Украине просто нет права на ошибку. Предлагаем вашему вниманию анонс второго матча сине-жёлтых на пути к ЧМ-2026.
Эту команду нельзя не побеждать
На этом любые анонсы и разговоры вокруг этого матча, в общем, можно завершать. Азербайджан - если и не футбольный карлик, то ушёл от него совсем недалеко. Никакого участия, или даже намёка на участие в крупных турнирах, последние корзины во всех жеребьёвках и последние места в квалификациях. Словом, абсолютно ничего интересного.
И тут даже не хочется упоминать, что Азербайджан занимает 122 место в рейтинге ФИФА, что в двух спаррингах против него Украина не пропустила ни одного гола, сыграв вничью 0:0 и одержав победу 6:0, что в первом туре эта команда без шансов и вариантов уступила Исландии (0:5). Даже без всего этого понятно, что эту сборную нужно побеждать любым составом, на любом поле, при любых обстоятельствах.
Конечно, лёгкого разгрома на одной ноге не потребуем, ведь Украина - и близко не гранд европейского и мирового футбола. Но мы - обычный середняк, а Азербайджан - нет. Поэтому, победа, победа и только победа. Никаких отмазок, никаких разговоров о календарях, перелётах, ситуации в стране, газоне. По-бе-да. А любой другой результат - провал и позор.
Сантуш out, но нам всё равно
Собственно, учитывая уровень соперника, который последний раз выигрывал в футбол еще 11 матчей назад, когда 11 июня прошлого года победил в товарищеском матче Казахстан (2:1), а в официальном матче не побеждал с 16 ноября 2023 года, когда сенсационно разгромили Швецию (3:0), побеждать его нужно любым составом.
Не помогло Азербайджану и назначение на пост главного тренера звездного Фернанду Сантуша. В 11 матчах под руководством португальца команда не одержала ни одной победы и лишь дважды сыграла вничью. Так что его увольнение, особенно после унизительного поражения от Исландии, выглядит вполне логичным и справедливым.
Так что в матче против Украины действиями своих подопечных будет руководить тренер местной молодежки Айхан Аббасов. Хорошо это для нас или плохо? В целом, смена наставника часто добавляет команде дополнительной мотивации и эмоционального заряда. Но в нашем случае все это не имеет особого значения: сопернику такого уровня в игре с Украиной не должно помочь ничего, а если таки поможет - это уже будут сугубо проблемы Реброва и его подопечных.
В материале использованы фото Getty Images, УАФ
