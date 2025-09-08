Михаил Цирук

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины проведет второй матч отбора на ЧМ-2026 против команды Азербайджана. Сказать, что эта игра в разы важнее встречи с Францией (0:2), которая состоялась в пятницу, совсем не будет преувеличением. Положительный результат с Ле Бло для нашей команды был бы настоящим чудом и приятным бонусом. Как и итоговое первое место в группе. Франция - это действительно команда с другой планеты, а вероятность опередить её - минимальная.

А вот настоящая борьба за вторую позицию для команды Сергея Реброва начинается именно сейчас. Именно в матчах против Азербайджана и Исландии будет определяться, сможет ли наша сборная дать себе ещё один шанс попасть на мундиаль через плей-офф. И для того, чтобы ответ на этот вопрос был точно утвердительным, необходимо выигрывать обе встречи как у одних, так и у других, так что в этих матчах Украине просто нет права на ошибку. Предлагаем вашему вниманию анонс второго матча сине-жёлтых на пути к ЧМ-2026.

Эту команду нельзя не побеждать

На этом любые анонсы и разговоры вокруг этого матча, в общем, можно завершать. Азербайджан - если и не футбольный карлик, то ушёл от него совсем недалеко. Никакого участия, или даже намёка на участие в крупных турнирах, последние корзины во всех жеребьёвках и последние места в квалификациях. Словом, абсолютно ничего интересного.

И тут даже не хочется упоминать, что Азербайджан занимает 122 место в рейтинге ФИФА, что в двух спаррингах против него Украина не пропустила ни одного гола, сыграв вничью 0:0 и одержав победу 6:0, что в первом туре эта команда без шансов и вариантов уступила Исландии (0:5). Даже без всего этого понятно, что эту сборную нужно побеждать любым составом, на любом поле, при любых обстоятельствах.

Конечно, лёгкого разгрома на одной ноге не потребуем, ведь Украина - и близко не гранд европейского и мирового футбола. Но мы - обычный середняк, а Азербайджан - нет. Поэтому, победа, победа и только победа. Никаких отмазок, никаких разговоров о календарях, перелётах, ситуации в стране, газоне. По-бе-да. А любой другой результат - провал и позор.

Прогноз на матч

Сантуш out, но нам всё равно