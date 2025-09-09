Сегодня, 9 сентября, в рамках второго тура отбора на чемпионат мира в группе D сборная Азербайджана примет команду Украины. Азербайджанцы не могут выиграть уже в течение одиннадцати матчей, за это время добыв лишь две ничьи и потерпев девять поражений.

За этот период команда смогла забить лишь четыре мяча. Последнюю победу азербайджанцы одержали в июне прошлого года, обыграв Казахстан со счётом 3:2 в товарищеском матче.

Беспризовая серия сборной Азербайджана (11 матчей)

ЧМ (квалификация): Исландия – Азербайджан – 5:0

ТМ: Азербайджан – Венгрия – 1:2

ТМ: Латвия – Азербайджан – 0:0

ТМ: Азербайджан – Беларусь – 0:2

ТМ: Азербайджан – Гаити – 0:3

ЛН: Швеция – Азербайджан – 6:0

ЛН: Азербайджан – Эстония – 0:0

ЛН: Азербайджан – Словакия – 1:3

ЛН: Эстония – Азербайджан – 3:1

ЛН: Словакия – Азербайджан – 2:0

ЛН: Азербайджан – Швеция – 1:3

Ранее Азербайджан остался без главного тренера Фернанду Сантуша.