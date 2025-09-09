Азербайджан перед матчем с Украиной имеет 11-матчевую серию без побед.
В этих играх соперники сборной Украины забили всего 4 раза
Сборная Азербайджана/фото: Azerispor
Сегодня, 9 сентября, в рамках второго тура отбора на чемпионат мира в группе D сборная Азербайджана примет команду Украины. Азербайджанцы не могут выиграть уже в течение одиннадцати матчей, за это время добыв лишь две ничьи и потерпев девять поражений.
За этот период команда смогла забить лишь четыре мяча. Последнюю победу азербайджанцы одержали в июне прошлого года, обыграв Казахстан со счётом 3:2 в товарищеском матче.
Беспризовая серия сборной Азербайджана (11 матчей)
- ЧМ (квалификация): Исландия – Азербайджан – 5:0
- ТМ: Азербайджан – Венгрия – 1:2
- ТМ: Латвия – Азербайджан – 0:0
- ТМ: Азербайджан – Беларусь – 0:2
- ТМ: Азербайджан – Гаити – 0:3
- ЛН: Швеция – Азербайджан – 6:0
- ЛН: Азербайджан – Эстония – 0:0
- ЛН: Азербайджан – Словакия – 1:3
- ЛН: Эстония – Азербайджан – 3:1
- ЛН: Словакия – Азербайджан – 2:0
- ЛН: Азербайджан – Швеция – 1:3
Ранее Азербайджан остался без главного тренера Фернанду Сантуша.
