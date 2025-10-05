Новости перед матчем и текущая форма команд

После трех побед на старте Серии A Ювентус заметно сдал – команда сыграла четыре матча подряд вничью во всех турнирах. Последняя из них произошла в Лиге чемпионов, где туринцы упустили победу на последних минутах в поединке с Вильярреалом (2:2).

Несмотря на это, Ювентус остается одной из трех команд, которые еще не проигрывали в чемпионате (3 победы, 2 ничьи). Однако серия ничьих вызывает беспокойство – такая проблема преследовала команду и в прошлом сезоне. «Бьянконери» уже десять матчей подряд не знают поражений в Серии A (6 побед, 4 ничьи) и выиграли шесть из последних семи домашних встреч (1 ничья).

Команды, фанаты, реальные эмоции – все это про футбол. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатление от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Бывший наставник туринцев Массимилиано Аллегри возвращается на знакомую арену уже в роли главного тренера Милана. Его команда демонстрирует отличную форму – пять побед подряд, включая триумф над действующим чемпионом «Наполи» (2:1). В четырех из этих матчей «россонери» сохранили свои ворота неприкосновенными.

Милан делит первое место в таблице (4 победы, 1 поражение) и впервые с апреля 2024 года имеет серию из четырех подряд побед в лиге. На выезде команда также уверена – шесть побед в семи последних официальных матчах (1 поражение).

История противостояний

Последние восемь матчей между Ювентусом и Миланом в Серии A завершались ровно: по две победы каждой стороны и четыре ничьи. За этот период было забито лишь восемь голов, так что болельщикам не стоит ожидать феерии результативности.

Интересные факты и серии

В пяти последних матчах Ювентуса обе команды забивали.

Туринцы забивали как минимум дважды в шести из последних семи домашних матчей.

Милан выиграл пять из семи последних выездных поединков без пропущенных мячей.

«Россонери» открывали счет в шести из семи игр этого сезона (6 побед, 1 поражение).

Ключевые игроки и потери

Франсиску Консейсао забивал в двух матчах подряд, и семь из его девяти голов за Ювентус пришлись на вторые таймы. Алексис Салемакерс из Милана успешно провел последние встречи – имеет 1 гол и 5 ассистов в шести матчах за клуб и сборную и ни разу не проигрывал в Серии A, когда забивал (14 побед, 4 ничьи).

У туринцев травмирован Хуан Кабаль, а у Милана из-за красной карточки в матче с Наполи дисквалифицирован Первис Эступиньян.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ

(ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.