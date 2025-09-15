Туринский Ювентус проявляет серьезный интерес к полузащитнику Манчестер Сити Бернарду Силве, сообщает испанское издание AS.

По данным источника, руководство бьянконери рассматривает возможность подписания 31-летнего португальца летом 2026 года, когда закончится его контракт с английским клубом.

При этом подчеркивается, что важную роль в возможном переходе хавбека в Турин способен сыграть его агент Жорже Мендеш, который имеет крепкие связи с руководством Ювентуса.

В нынешнем сезоне Бернарду Силва провел за Манчестер Сити три поединка, но результативными действиями пока не отметился.

Ранее Ювентус в матче чемпионата одержал победу над Интером (4:3).