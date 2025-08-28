Итальянский Ювентус продолжает переговоры с французским ПСЖ о трансфере нападающего Рандаля Коло Муані.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны пока не достигли окончательного соглашения, но уже определили ориентировочную стоимость сделки. В случае успеха, Туринский клуб заплатит 55 миллионов евро фиксированной суммы, а также до пяти миллионов в виде бонусов.

Планируется, что форвард перейдет в Ювентус на правах аренды с обязательным последующим выкупом контракта.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Коло Муані уже выступал за туринцев в аренде, проведя 22 встречи, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами.

