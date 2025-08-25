Интер издевался над туринцами, Удинезе упустил победу над Вероной. Видео
Результаты матчей понедельника, 25 августа, в итальянской Серии А
около 1 часа назад
Завершились все матчи игрового дня понедельника в стартовом туре итальянской Серии А.
Удинезе и Верона расписали мировую. Все основные события пришлись на второй тайм. Хозяева вышли вперед благодаря голу Кристенсена на 53-й минуте. Но гости смогли отыграться — Сердар установил окончательный счет через двадцать оборотов секундной стрелки.
Интер начал сезон уверенной домашней победой над Торино. Еще до перерыва отличились Бастони и Тюрам, а после отдыха свои голы добавили Лаутаро Мартинес и Бонни, француз же оформил дубль, окончательно сняв вопрос о победителе.
Серия А, первый тур
Удинезе – Верона 1:1
Голы: Кристенсен, 53 – Сердар, 73
Интер – Торино 5:0
Голы: Бастони, 18, Тюрам, 36, 62, Лаутаро Мартинес, 52, Бонни, 72
Интер: Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Энрике 86), Думфрис, Сучич, Барелла, Мхитарян (Зелинский 79), Димарко (Аугусто 66), М. Тюрам (Бонни 67), Лаутаро Мартинес (Диюф 79)
Торино: Исраэль, Лазаро (Анжорин 79), Коко, Мазина, Бираги, Гинейтис, Касадеи, Илхан (Тамез 58), Нгонг (Педерсен 79), Симеоне (Адамс 64), Влашич (Абухлаль 58)
