Ювентус предлагает своему полузащитнику новый контракт на три года
Стороны ведут переговоры
около 1 часа назад
Вестон Маккенни/фото: Ювентус
Полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни может остаться в Турине на ближайшие годы. По данным инсайдера Николо Скиры, руководство старой синьоры предложило 27-летнему американцу новый трехлетний контракт с увеличенной зарплатой - около четырех миллионов евро за сезон.
Ювентус намерен сохранить Маккенни, несмотря на интерес к нему со стороны клубов Серии А, Ла Лиги, Лиги 1, английской Премьер-лиги, турецкой Суперлиги и МЛС.
В этом сезоне американский полузащитник провел 33 матча, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
