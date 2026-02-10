Полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни может остаться в Турине на ближайшие годы. По данным инсайдера Николо Скиры, руководство старой синьоры предложило 27-летнему американцу новый трехлетний контракт с увеличенной зарплатой - около четырех миллионов евро за сезон.

Ювентус намерен сохранить Маккенни, несмотря на интерес к нему со стороны клубов Серии А, Ла Лиги, Лиги 1, английской Премьер-лиги, турецкой Суперлиги и МЛС.

В этом сезоне американский полузащитник провел 33 матча, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Аталанта сенсационно разгромила Ювентус и вышла в полуфинал Кубка Италии.