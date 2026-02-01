Туринский Ювентус оформил трансфер африканского вингера. Клуб договорился с французской Ниццей о полугодичной аренде 29-летнего ивуарийца Жереми Бога. Ранее он выступал в Серии А за Сассуоло и Аталанту, поэтому хорошо знаком с особенностями итальянского чемпионата, что, по мнению руководства Ювентуса, позволит ему сразу проявить себя на поле.

Аренда стоила клубу 5 миллионов евро без обязательного выкупа после окончания сезона. В настоящее время Бога уже находится в Турине для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

В текущем сезоне Жереми провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро.

