Руководители туринского Ювентуса приняли решение относительно возможного трансфера украинского форварда Ромы Артема Довбика. Об этом сообщает журналист Микеле Де Блазис.

Согласно источнику, клуб из Турина не планирует подписывать ни Довбика, ни Дарвина Нуньеса, ни Александера Серлота. В целом усиление линии атаки в зимнее трансферное окно не входит в планы Ювентуса, поэтому покупка нападающего в ближайшее время маловероятна.

В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл за Рому 15 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского нападающего в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агенты Довбика ищут новый клуб для нападающего.