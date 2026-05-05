Сергей Разумовский

Футболисты сборной Украины поддерживают возможное назначение Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды. Об этом журналист Дмитрий Шпирко рассказал в эфире ВЗБІРНА.

По его словам, кандидатуру итальянского специалиста хотела видеть часть игроков сборной, в частности некоторые лидеры команды. Они, как утверждает Шпирко, доносили свою позицию до руководства УАФ.

Журналист отметил, что имеет подтверждение этой информации из нескольких источников. По его мнению, важным фактором является то, что многие футболисты уже работали с Мальдерой в период, когда он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

Шпирко подчеркнул, что «голос раздевалки» в этом вопросе был довольно заметным. В то же время он не знает, насколько позиция футболистов повлияла на окончательное решение Украинской ассоциации футбола.

Еще одним важным аспектом журналист назвал финансовый вопрос. По его информации, Мальдера не выдвигал чрезмерных требований по зарплате. Напротив, речь идет о «приземленных» и адекватных суммах.

Шпирко также предположил, что потенциальный тренерский штаб Мальдеры будет получать существенно меньше, чем предыдущий штаб Сергея Реброва.

Напомним, 22 апреля УАФ объявила об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины. Андреа Мальдера на данный момент считается главным кандидатом на пост наставника сине-желтых.