После победного матча ПСЖ над Осером (2:0) Илья Забарный поделился в соцсетях впечатлениями от первого гола за парижский клуб.

«Первый дома… и какое это чувство!», – написал Забарный в Instagram.

Для Забарного это уже шестой поединок в составе ПСЖ. Ранее он забивал по одному голу за киевское Динамо и Борнмут, а в активе защитника также три мяча за сборную Украины.

На данный момент команда украинца лидирует в Лиге 1, набрав 15 очков после шести туров.