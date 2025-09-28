Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на пресс-конференции после победного матча против Осера в шестом туре Лиги 1 (2:0) дал оценку выступлению украинского защитника Ильи Забарного, который забил свой первый гол за парижский клуб.

«Все, что мы видели в Забранном, мы и получили. Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне».

Забарный уже провел шесть матчей за французский коллектив и успел отличиться одним результативным ударом. В настоящее время команда, за которую выступает украинец, уверенно лидирует в чемпионате, набрав 15 очков после шести туров.

Напомним, что переход Забарного из английского Борнмута в ПСЖ стоил столичному клубу 63 миллиона евро без учета возможных бонусов, согласно данным Transfermarkt.