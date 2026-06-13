Павел Василенко

Ливерпуль в настоящее время не ведет активных переговоров по трансферу центрального защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного. Об этом сообщает издание Sport.fr.

Ранее появилась информация, что английский клуб якобы направил предложение о переходе защитника на фоне назначения Андони Ираолы на должность главного тренера команды.

Однако источник отмечает, что кандидатура Забарного в настоящее время не является приоритетной для английского гранда. Руководство клуба сосредоточено на усилении других линий, в частности полузащиты.

Сам Ираола стремится видеть в своей новой команде 22-летнего хавбека сборной Англии Алекса Скотта. Специалист уже прекрасно знаком с возможностями этого футболиста благодаря совместной работе в Борнмуте.

Забарный в сезоне 2025/26 провел 38 матчей за парижскую команду во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.