Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный высказался по поводу выигрыша Лиги чемпионов в составе французского клуба. Слова футболиста передает TNT Sports.

Это удивительно, невероятный клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы упорно работаем и заслуживаем это. Флаг Украины во время празднования? Горжусь тем, что я украинец. Мы — сильный народ, наши люди сильные, мы не сдаемся.

Какой Луис Энрике как тренер? Невероятный. Энрике — волшебник, мы боремся за него, а он за нас.