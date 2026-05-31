Забарный считает, что ПСЖ заслужил победу в Лиге чемпионов
Парижане с украинцем в составе только в серии пенальти одолели Арсенал
около 2 часов назад
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный высказался по поводу выигрыша Лиги чемпионов в составе французского клуба. Слова футболиста передает TNT Sports.
Это удивительно, невероятный клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы упорно работаем и заслуживаем это. Флаг Украины во время празднования? Горжусь тем, что я украинец. Мы — сильный народ, наши люди сильные, мы не сдаемся.
Какой Луис Энрике как тренер? Невероятный. Энрике — волшебник, мы боремся за него, а он за нас.
Ранее победу в Лиге чемпионов прокомментировал главный тренер ПСЖ Луис Энрике. На поражение своих подопечных отреагировал и наставник Арсенала Микель Артета.
