ПСЖ с Забарным в составе потерпел разгромное поражение от Мальорки
Украинец провел на поле 90 минут
Фото: ПСЖ
Французский ПСЖ уступил испанской Мальорке в контрольном матче.
В первом тайме в ворота парижан забили Лувумбу и Вирджили. В начале второго тайма Раильо довел счет до разгромного.
Украинский защитник ПСЖ Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Контрольный матч
Мальорка (Испания) — ПСЖ (Франция) — 3:0
Голы: Лувумбу, Вирджили, Раильо
Наполи одержал победу над Осасуной в контрольном матче.