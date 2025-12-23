Энрике может получить пожизненный контракт с ПСЖ
Испанца почитают в Париже
Луис Энрике/фото: ПСЖ
Руководство ПСЖ задумывается о долгосрочном сотрудничестве с главным тренером команды Луисом Энрике и не исключает вариант контракта без ограничения сроками. Об этом сообщает испанское издание AS.
В парижском клубе высоко оценивают работу испанского наставника и считают его наиболее подходящей фигурой для реализации стратегического развития проекта.
Официальные переговоры между сторонами пока не стартовали, однако ожидается, что диалог начнется в ближайшее время.
Следует отметить, что в 2025 году ПСЖ под руководством Луиса Энрике завоевал шесть трофеев, что лишь укрепило доверие руководства к тренеру.
Ранее Энрике подвёл итоги победы ПСЖ в 1/32 финала Кубка Франции.
