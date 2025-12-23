Руководство ПСЖ задумывается о долгосрочном сотрудничестве с главным тренером команды Луисом Энрике и не исключает вариант контракта без ограничения сроками. Об этом сообщает испанское издание AS.

В парижском клубе высоко оценивают работу испанского наставника и считают его наиболее подходящей фигурой для реализации стратегического развития проекта.

Официальные переговоры между сторонами пока не стартовали, однако ожидается, что диалог начнется в ближайшее время.

Следует отметить, что в 2025 году ПСЖ под руководством Луиса Энрике завоевал шесть трофеев, что лишь укрепило доверие руководства к тренеру.

Ранее Энрике подвёл итоги победы ПСЖ в 1/32 финала Кубка Франции.