Главный тренер ПСЖ Луис Энрике объявил список игроков, которые смогут принять участие в матче восьмого тура Лиги 1 против Страсбурга 17 октября. Среди выбранных и украинский защитник Илья Забарный.

При этом по различным причинам не выйдут на поле Маркиньос, Усман Дембеле, Фабиан Руис и Жоау Невеш.

В состав возвращаются Хвича Кварацхелия, Брэдли Барколя, Дезире Дуэ и Сенни Меюлю.

В текущем сезоне 2025/26 Забарный сыграл за парижскую команду восемь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что Забарный выйдет в основе ПСЖ на следующий матч чемпионата Франции.