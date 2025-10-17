Забарный попал в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
Команда Луиса Энрике будет играть против Страсбура
7 минут назад
Илья Забарный/фото: ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике объявил список игроков, которые смогут принять участие в матче восьмого тура Лиги 1 против Страсбурга 17 октября. Среди выбранных и украинский защитник Илья Забарный.
При этом по различным причинам не выйдут на поле Маркиньос, Усман Дембеле, Фабиан Руис и Жоау Невеш.
В состав возвращаются Хвича Кварацхелия, Брэдли Барколя, Дезире Дуэ и Сенни Меюлю.
В текущем сезоне 2025/26 Забарный сыграл за парижскую команду восемь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
Ранее сообщалось, что Забарный выйдет в основе ПСЖ на следующий матч чемпионата Франции.
