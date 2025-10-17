16 октября ПСЖ проведет матч восьмого тура Лиги 1 против Страсбурга. Как сообщает Le Parisien, Луис Энрике определился с парой центральных защитников на игру — украинец Илья Забарный вернется в основной состав после поездки в сборную Украины и начнет встречу с первых минут. Его партнером в центре обороны станет Лукас Бералдо.

В предстоящей игре парижанам не смогут помочь Маркиньос, Дуэ и Барколя. В предыдущем поединке против Лилля Забарный остался в резерве и появился на поле только во втором тайме.

Ранее сообщалось, что Сафонов решил покинуть ПСЖ из-за Забарного.