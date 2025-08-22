Павел Василенко

Герой финала Лиги чемпионов сезона 2018/19 оказался на обочине футбольной жизни. Дивок Ориги, когда-то ключевой нападающий Ливерпуля, теперь стремится досрочно расторгнуть контракт с Миланом, ведь последние месяцы провёл в запасе без шансов вернуться в основной состав.

Ещё совсем недавно бельгиец находился на пике карьеры. Именно его гол в финале против Тоттенхэма (2:0) подарил «красным» долгожданный триумф в Лиге чемпионов. Казалось, впереди его ждёт только слава. Но всё обернулось иначе.

В июле 2022 года Ориги покинул Ливерпуль и присоединился к Милану, где от него ожидали звёздного взлёта. Однако бельгиец так и не смог оправдать ожиданий, демонстрируя бледные выступления на «Сан-Сиро». В сентябре 2023 года он отправился в аренду в Ноттингем Форест, но и там не впечатлил: всего один гол и одна голевая передача в 22 матчах.

Вернувшись в Милан, Ориги оказался в ещё более затруднительном положении. В июле 2024 года его отправили в резервную команду Серии D. По информации La Gazzetta dello Sport, теперь нападающий даже перестал посещать матчи резерва, вместо этого тренируясь индивидуально вне клуба.

Итальянское издание добавляет: обе стороны заинтересованы в досрочном расторжении договора, который действует до 30 июня 2026 года. Ожидается, что Ориги получит половину годовой зарплаты в качестве компенсации.

Так завершаются непростые главы карьеры футболиста, который когда-то заставлял восторженно аплодировать миллионы фанатов Ливерпуля, а теперь ищет новый шанс возродиться.