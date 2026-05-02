Забитый мяч Шахтеру признан лучшим голом игрового дня в Лиге конференций: видео
На награду претендовал нападающий Райо Вальекано
42 минуты назад
Ишмаила Сарр / Фото - Yahoo
УЕФА назвал лучший гол первых матчей полуфинала Лиги конференций по итогам голосования болельщиков.
Им был признан забитый вингером Кристал Пэлэс Исмаэлой Сарром мяч в ворота Шахтера на 21-й секунде встречи.
На награду претендовали также гол форварда Кристал Пэлэс Йоргеном Ларсеном «Шахтеру», а также гол нападающего Райо Вальекано Алемао Страсбуру.
Отметим, что забитый мяч Сарра горнякам – самый быстрый в истории Лиги конференций.
Напомним, игрок Шахтера Олег Очеретько попал в команду недели Лиги конференций.
