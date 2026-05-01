Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер для TNT Sports прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче Лиги конференций против Шахтёра (3:1).

«Я очень рад и доволен выступлением. Отдаю должное игрокам – они придерживались плана и очень усердно работали, каждый в защите. Мы не позволили сопернику много. Они представляли большую угрозу после стандартных положений, так? Именно так мы и пропустили, но я думаю, что мы также были столь же опасны в атаке. Когда мы шли вперед, это всегда было очень угрожающе.

Меня очень впечатлила реакция команды после того, как мы пропустили ответный гол, потому что вдруг у нас возникли два или три голевых момента, но мы их не реализовали. А потом было длинное выбрасывание из аута, и мы снова вышли вперед, после чего уже ждали свои моменты. Огромный вклад сделали игроки, которые вышли со скамейки запасных.

В целом мы очень довольны выступлением, но это только первый шаг. Я считаю, что дома мы должны сыграть еще лучше, чтобы выйти в финал.

Командный дух? Это невероятная группа людей, мужчин с характером. У нас царит сильный дух и настоящая сплоченность, и мы всегда верим в себя. Это не кнопка, которую можно нажать, чтобы включить – это то, что мы создавали месяцами и годами. Мы знаем, что всегда можем вернуться в игру и забить гол».