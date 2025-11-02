Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился впечатлениями от победы своей команды в матче чемпионата Англии против Бернли, который завершился со счетом 2:0.

«Очень рад победе. Это действительно непростое место. Они проиграли здесь один раз за 18 месяцев, Ливерпулю, после удара с пенальти в конце матча.

Мы начали игру исключительно хорошо. Первый тайм был одним из лучших в нашей истории. Забили два гола, создали еще два-три замечательных момента и не пропустили ни одного. Это стало для нас платформой, потому что во втором тайме мы понизили планку. Но снова же в обороне мы были качественны до момента со штрафным. Нам немного повезло, что мяч попал в штангу, и мы сохранили ворота сухими.

Замена Йокереса в перерыве? Это был один из лучших его матчей. В целом его игра была исключительной. Нам пришлось его заменить, потому что он почувствовал мышечный дискомфорт — посмотрим, что будет дальше.

Мы обсуждали этот сезон, те матчи, в которых мы потерпели неудачи или потеряли очки, особенно в прошлом сезоне. Мы понимали, какой вызов нам предстоит, и какой уровень игры нам нужно будет продемонстрировать, чтобы победить, потому что Бернли имеет этот дух и веру в достижении результата здесь, дома, и это чувствовалось. Так что то, что мы сделали, — это большая заслуга парней», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.