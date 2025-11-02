Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился своим мнением о победе над львовским Рухом в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги, завершившемся со счетом 1:0.

«Главное, что мы победили. Это была тяжелая игра для обеих команд. Одна ошибка могла привести к голу. Мы забили свой мяч. Потом был пенальти – очень хорошо сыграл Сапутин.

После трех поединков мы наконец одержали победу. Это самое главное. Ребята выдохнули. В Ровно создали кучу моментов, но не забили. Сегодня их было немного, но все-таки забили и победили.

Надо продолжать работать и готовиться к игре против Металлиста 1925», – сказал Виктор для клубной пресс-службы.