Павел Василенко

В Кропивницком СК Полтава и луганская Заря открыли программу четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 4:1.

Заря забила три мяча в первом тайме. На первой минуте отличился Пилип Будковский. На 27-й минуте точно в цель пробил Петар Мичин, а через четыре минуты Артем Слесарь.

Во второй половине игры команды обменялись голами. Сначала отличился полузащитник Зари Неманья Анджушич, а в составе СК Полтава — защитник Николай Бужин.

Заря после четырех туров набрала семь очков и занимает второе место чемпионата Украины, тогда как СК Полтава с тремя баллами занимает 12 ступеньку.

В следующем туре луганцев ждет домашняя игра с Колосом, тогда как полтавчане отправятся на выезд в Карпаты. Оба матча состоятся 14 августа.

УПЛ, 4-й тур

СК Полтава – Заря – 1:4

Голы: Бужин, 75 – Будковский, 1, Мичин, 27, Слесарь, 31, Анджушич, 56.