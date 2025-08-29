Заря на выезде разгромила СК Полтава
Команды забили пять мячей на двоих
около 2 часов назад
В Кропивницком СК Полтава и луганская Заря открыли программу четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 4:1.
Заря забила три мяча в первом тайме. На первой минуте отличился Пилип Будковский. На 27-й минуте точно в цель пробил Петар Мичин, а через четыре минуты Артем Слесарь.
Во второй половине игры команды обменялись голами. Сначала отличился полузащитник Зари Неманья Анджушич, а в составе СК Полтава — защитник Николай Бужин.
Заря после четырех туров набрала семь очков и занимает второе место чемпионата Украины, тогда как СК Полтава с тремя баллами занимает 12 ступеньку.
В следующем туре луганцев ждет домашняя игра с Колосом, тогда как полтавчане отправятся на выезд в Карпаты. Оба матча состоятся 14 августа.
УПЛ, 4-й тур
СК Полтава – Заря – 1:4
Голы: Бужин, 75 – Будковский, 1, Мичин, 27, Слесарь, 31, Анджушич, 56.