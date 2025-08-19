Нападающий Зари Пилип Будковский озвучил в эфире УПЛ ТВ причину поражения команды в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (2:3).

Пропустили два очень легких гола. Моментов у них совсем не было, два момента – два гола. Для нас это шок. Мы очень много не забили сегодня. Мы не можем забить, и проблемы в обороне, поэтому много работы впереди.

Мы готовились, мы знали, что они будут играть высоко. В начале не могли понять, как играть, потом где-то перехватили инициативу, были моменты, но мы просто не реализовали свои моменты, и потом немного, как говорится, мы им пас – они нам гол.

Где-то, может и не хватило [игрового времени], но вы же видите: у нас только момент – нам сразу гол забивают. Мы где-то чуть-чуть падали духом, потом поднимались, хотели переломить ход игры, но нам немного не хватило времени.

Вы же видите, были, можно сказать, качели – вперед, назад. К такому мы не готовились, где-то делали очень детские ошибки, из этих детских ошибок нам забивали голы, а когда они делали ошибки – мы просто не могли забить.

Мы настраивались после тревоги, понимали, что, может, это нам пойдет на пользу. Может, и пошло на пользу, но мы просто не дожали соперника.

Времени немного до кубковой игры – пять дней. Виктор Анатольевич акцентировал внимание на том, что провалили начало игры и над чем работать, в первую очередь. Будем исправлять ошибки, готовиться к следующим играм, чтобы не совершать таких ошибок. Ведь, как я говорю, мы сегодня очень провально играли и в обороне, и в атаке мы просто не реализовали те моменты – это тоже много вопросов ко мне, к нападающим.