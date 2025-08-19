Ассистент главного тренера Полтавы Игорь Тимченко пожаловался на судейство в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (1:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Когда тебе бьют два пенальти в игре, то, конечно, это влияет на результат. И вообще, просто "безобразное" судейство, мне не понравилось.

Конечно, наши ошибки остаются нашими ошибками. Мы много ошибаемся и должны их исправлять. Но, сыграв три тура, я не понимаю.

В первом туре удаление Шаповалова абсолютно незаслуженное, которое повлияло на результат. Здесь пенальти – рука находится вдоль тела, в естественном положении, расстояние метр-полтора. Как они трактуют – я не знаю.

Плюс фолы все – в одну сторону, как мне показалось. Если взять статистику, то на Кудревке, наверное, было раза в три больше, чем на наших – не потому что мы больше фолили, а потому что только в одну сторону, как я видел, судья судил.

Конечно, я с нас ответственности не снимаю – мы наделали ошибок, и их надо исправлять. Но я считаю, что первый тайм был очень неплох в нашем исполнении и начало второго тайма. Если бы мы не пропустили этот мяч, то могли бы за что-то зацепиться. А так результат такой, какой он есть.

Я поблагодарил наших футболистов за отношение, но ошибки надо исправлять. Ну и судейство должно быть одинаковым для всех, а не так, что мы играем три тура – и столько результативных ошибок против нас.

Мы выходим, первые минуты – и сразу пенальти в наши ворота. Уже сложнее, Кудревка уже действует от результата. Во втором тайме мы выходим. Ну там, честно говоря, надо пересматривать – по второму пенальти я не уверен. И тебе забивают третий мяч – конечно, это уже где-то психологически на нас повлияло, потому что мы хоть и старались, но уже не верили в то, что мы отыграемся.

Очень обидно, что такие моменты в таких играх бывают. Нам надо работать, нам всё равно свои ошибки надо исправлять.