Заря определяет, что делать с легионером-звездой
У футболиста заканчивается контракт
около 2 часов назад
Петар Мичин / Фото - ФК Заря
Сербский центрхав Зари Петар Мичин ведет переговоры с луганским клубом о продлении контракта, сообщает Sport.ua.
27-летний полузащитник в последних матчах отошел на второй план, что породило слухи о возможном отстранении от игрока.
По информации источника, в Зари пока не определились с тем, заинтересованы ли они в продолжении отношений с Мичиным, который начал проигрывать конкуренцию за место в старте.
