Сербский центрхав Зари Петар Мичин ведет переговоры с луганским клубом о продлении контракта, сообщает Sport.ua.

27-летний полузащитник в последних матчах отошел на второй план, что породило слухи о возможном отстранении от игрока.

По информации источника, в Зари пока не определились с тем, заинтересованы ли они в продолжении отношений с Мичиным, который начал проигрывать конкуренцию за место в старте.

