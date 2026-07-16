Сергей Разумовский

Центральный защитник Арсенала и сборной Франции Вильям Салиба может пропустить от четырех до пяти месяцев. Об этом сообщает L’Equipe.

Футболист получил травму в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 между Францией и Испанией, который завершился победой испанцев со счетом 2:0. Из-за повреждения Салибу заменили уже на 30-й минуте встречи.

В ближайшее время защитник должен пройти дополнительные обследования. Окончательное решение о дальнейшем лечении еще не принято, однако, по информации французских медиа, наиболее вероятным вариантом на данный момент является операция.

В Арсенале уже готовятся к возможному длительному отсутствию Салиба. Ожидается, что в случае серьезного лечения он может пропустить около четырех-пяти месяцев. Конкретные сроки возвращения будут зависеть от выбранного метода лечения и хода реабилитации.

Известно, что Салиба уже несколько месяцев играет с хроническими проблемами со спиной. Во время чемпионата мира он выходил на поле благодаря обезболивающим препаратам, а тренировочный процесс проходил по существенно облегченному расписанию.

Худший матч за 60 лет – Франция провалилась в полуфинале чемпионата мира.