Защитить титул будет сложно. Лидер Арсенала выбыл на значительный срок
Француз получил травму в неудачном полуфинале чемпионата мира-2026
около 3 часов назадПодписаться в
Центральный защитник Арсенала и сборной Франции Вильям Салиба может пропустить от четырех до пяти месяцев. Об этом сообщает L’Equipe.
Футболист получил травму в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 между Францией и Испанией, который завершился победой испанцев со счетом 2:0. Из-за повреждения Салибу заменили уже на 30-й минуте встречи.
В ближайшее время защитник должен пройти дополнительные обследования. Окончательное решение о дальнейшем лечении еще не принято, однако, по информации французских медиа, наиболее вероятным вариантом на данный момент является операция.
В Арсенале уже готовятся к возможному длительному отсутствию Салиба. Ожидается, что в случае серьезного лечения он может пропустить около четырех-пяти месяцев. Конкретные сроки возвращения будут зависеть от выбранного метода лечения и хода реабилитации.
Известно, что Салиба уже несколько месяцев играет с хроническими проблемами со спиной. Во время чемпионата мира он выходил на поле благодаря обезболивающим препаратам, а тренировочный процесс проходил по существенно облегченному расписанию.
Худший матч за 60 лет – Франция провалилась в полуфинале чемпионата мира.
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