Артета: «После нашего первого гола Атлетико раскрылся, это дало нам возможность находить свободные зоны»
Арсенал разгромил мадридский клуб в Лиге чемпионов
около 1 часа назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды над Атлетико (4:0) в третьем туре Лиги чемпионов сезона 2025/2026.
Матч оказался непростым. После нашего первого гола соперник раскрылся, и это дало нам возможность лучше находить свободные зоны. Мы очень рады этому результату.
Это также укрепляет наше единство с болельщиками, ведь уверенность в победе имеет огромное значение в спорте. Теперь нужно сосредоточиться на ближайшем матче в воскресенье, — сказал Артета в комментарии официальному сайту УЕФА.
После этой победы Арсенал поднялся на третье место в сводной таблице Лиги чемпионов, тогда как Атлетико опустился на 18-ю позицию — в зону стыковых матчей.