Матч оказался непростым. После нашего первого гола соперник раскрылся, и это дало нам возможность лучше находить свободные зоны. Мы очень рады этому результату.

Это также укрепляет наше единство с болельщиками, ведь уверенность в победе имеет огромное значение в спорте. Теперь нужно сосредоточиться на ближайшем матче в воскресенье, — сказал Артета в комментарии официальному сайту УЕФА.