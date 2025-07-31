Немецкий защитник Феликс Удуохай поделился ожиданиями перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы между Бешикташем и донецким Шахтером. После первой игры, которую горняки выиграли со счетом 4:2, турецкая команда настроена на реванш.

Это очень важный матч. После первой игры мы провели тщательный анализ. Хорошо потренировались, чтобы улучшить нашу игру. Мы также провели разговор внутри команды. В этом матче хотим показать себя как в командном плане, так и в индивидуальном.

Я с нетерпением жду игры и очень взволнован. Это поединок, который мы должны выиграть. Нам нужно отыграть два мяча. Это один матч, и завтра мы увидим, что из этого выйдет.

Все сводится к математике: нужно забить два гола, чтобы сравнять счёт. Мы обязаны победить. Должны быть лучшими. В первом матче мы не показали свой футбол, не продемонстрировали свою лучшую игру. В Кракове, что бы ни случилось, мы должны победить.