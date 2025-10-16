Павел Василенко

Миланский Интер подтвердил, что защитник Маттео Дармьян получил травму левой ноги и пропустит ближайшие матчи команды. Футболист, которому в декабре исполнится 36 лет, уже сыграл два матча в этом сезоне, а также участвовал в матчах Клубного чемпионата мира-2025.

В заявлении медицинского персонала нерадзурри говорится о том, что у него диагностировано растяжение подколенного сухожилия левой ноги. Состояние Дармьяна будет повторно оценено на следующей неделе, а это означает, что ожидается, что он выбыл из игры как минимум на несколько недель.

Это точно оставляет Дармьяна вне состава Интера на субботний выездной матч Серии А против Ромы украинского нападающего Артема Довбика и матч Лиги чемпионов против Рояль Унион.

Ожидается, что защитник не сможет сыграть против действующего чемпиона Италии Наполи 25 октября.