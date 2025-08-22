Веслі Фофана, который стал одним из самых дорогих центральных защитников в истории футбола, не смог оправдать больших ожиданий лондонского клуба. Теперь француз начал настоящую войну с Челси, стремясь заставить клуб отпустить его.

В последний день летнего трансферного окна 2022 года Челси приобрел Фофана у Лестера за 80 миллионов евро. Однако физические проблемы и нестабильная форма помешали ему показать должный уровень игры на «Стэмфорд Бридж».

Сегодня 24-летний защитник решительно настроен покинуть команду под руководством Энцо Марески. Он даже сделал радикальный шаг в социальных сетях: удалил все публикации в Instagram, где изображен в футболке синих.

Это не первый раз, когда Фофана прибегает к такому шагу: три года назад он так же оказывал давление на Лестер, чтобы клуб согласился на предложение Челси.

В прошлом сезоне защитник провел всего 14 матчей, в общей сложности 1175 минут на поле.