Правый защитник Ливерпуля Конор Брэдли сообщил, что успешно перенес операцию на колене после серьезной травмы, полученной в матче 21-го тура АПЛ против Арсенала (0:0).
22-летний футболист опубликовал сообщение в социальных сетях, подтвердив, что хирургическое вмешательство завершено, а впереди его ждет длительный период восстановления.
«Это сильный удар, но операция сделана, так что восстановление начинается сейчас. Это будет нескоро, но я уже не могу дождаться, чтобы вернуться на поле за Ливерпуль и сборную Северной Ирландии. Спасибо всем за поддержку», — написал Брэдли в Instagram-аккаунте.
