Защитник Манчестер Юнайтед Нуссаир Мазрауи эмоционально высказался после дерби против Манчестер Сити в четвертом туре АПЛ.

Красные дьяволы на выезде не смогли оказать сопротивление и потерпели поражение со счетом 0:3.

«Я чувствую себя плохо. Разочарован в себе, в команде и разочарован за болельщиков, что мы не смогли показать ту игру, которую демонстрировали в последнее время.

Если проигрываешь, но играешь хорошо и создаешь те моменты, которые мы имели в предыдущих матчах, можно найти что-то позитивное. Но этого было недостаточно.

Трудно сказать, где именно мы ошиблись, потому что после игры всегда переполняют эмоции, поэтому я стараюсь успокоиться и проанализировать матч. Иначе я просто указывал бы на кого-то пальцем, а сейчас я этого не делаю. Мы проанализируем игру командой и будем совершенствоваться», – сказал Нуссаир.