Владимир Кириченко

Защитник сборной Албании и итальянской Аталанты Берат Джимсити поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины.

Оцените путь, который прошла Албания в квалификации ЧМ.

«Это был очень хороший путь, на самом деле позитивный. Конечно, мы живем в быстром ритме и сейчас думаем, прежде всего, о настоящем – а это, конечно, последний матч против Польши, где мы потерпели поражение.

Эта игра в некоторой степени испортила впечатление от того, чего мы добились за последние три года. Но мы должны попытаться превратить эти негативные мысли в мотивацию, чтобы делать только позитивные вещи для сборной Албании».

Какая атмосфера в команде перед этим матчем?

«Мы уже играли против Украины, и это очень сильная команда – так же, как и Швеция и Польша. В нашей части сетки плей-офф все соперники очень серьезные, и мы должны уважать оппонентов.

Что касается нашей команды – да, мы расстроены, но, как я уже сказал, нам нужно взять паузу, переосмыслить ситуацию и превратить негатив в позитив для будущего сборной».

Вы играли вместе с Малиновским в «Аталанте». Какие сильные и слабые стороны можете выделить у него? Может быть, говорили с ним об этом матче? И вообще, какое влияние имеет Руслан на сборную Украины, на ваш взгляд?

«Да, я очень высоко его оцениваю. Мы провели несколько лет вместе в «Аталанте». Но я ценю его не только как футболиста, но и как человека.

В сборной Украины он также играет очень важную роль, и одна из его главных сильных сторон – это удары с дальней дистанции. Поэтому нам нужно играть с ним плотно, не давать пространства для ударов издалека».

Напомним, наставник сборной Албании Сильвиньо прокомментировал подготовку своей команды к товарищеской встрече с национальной сборной Украины.