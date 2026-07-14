Сергей Разумовский

Защитник сборной Франции Уильям Салиба не смог доиграть полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Испании из-за травмы.

Футболист вышел в стартовом составе французской команды, однако уже в первом тайме был вынужден покинуть поле. Салиба получил травму и после этого не смог продолжить встречу. На 30-й минуте главный тренер Франции произвел вынужденную замену: вместо 25-летнего защитника в игру вступил Максанс Лакруа.

Пока что нет точной информации о характере повреждения Салиба. Также неизвестно, насколько серьезной оказалась травма и сколько времени может понадобиться футболисту для полного восстановления. Детали о его состоянии, вероятно, станут известны после дополнительного медицинского обследования.

Для Салиба матч против Испании стал шестым на текущем чемпионате мира. На турнире он оставался важным игроком обороны сборной Франции и пропустил лишь один поединок. Защитник не принимал участия в матче против Норвегии, который французская команда выиграла со счетом 4:1.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем у Салиба возникали еще перед стартом чемпионата мира-2026. Из-за травмы его участие в первых матчах Мундиаля находилось под вопросом, однако в итоге он успел восстановиться и помочь сборной Франции на турнире.

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