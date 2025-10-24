Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев в интервью сайту Sport-express.ua после поражения бело-синих в матче второго тура основного этапа Лиги конференций против турецкого Самсунспора (0:3) высказался о перспективах Александра Шовковского во главе чемпионов Украины.

«Отставка Шовковского ничем Динамо не поможет... Саня добивался успехов с Динамо, когда играл сам, а сейчас он тренирует. Не Шовковский виноват в результатах, а игроки! Повторюсь, они выходят на поле и играют, а не он. Сейчас такая ситуация, что кого ни поставь [тренером], результаты лучше не станут… Просто нужно выходить и играть, а не умеешь играть – выходи и сражайся!

Какие-то меры [со стороны руководства клуба] будут приняты, я так думаю, особенно перед матчами с Шахтером. Однако, какие… Я не знаю, увидим».