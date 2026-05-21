Денис Седашов

Португальский Порту объявил о завершении сотрудничества с опытным бразильским защитником Тьягу Силвой.

Контракт 41-летнего центрального защитника с «драконами» был рассчитан до конца текущего сезона-2025/26, и стороны приняли совместное решение не продлевать соглашение.

Бразилец присоединился к португальскому гранду в декабре прошлого года в статусе свободного агента. Несмотря на краткосрочный этап карьеры на Драгау, звездный ветеран успел помочь команде завоевать титул чемпиона Португалии.

Всего в составе Порту Тьягу Силва провел 14 поединков во всех официальных турнирах.

FC Porto e Thiago Silva estão, agora, na história um do outro 💙♾



Felicidades, Monstro!🙌#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/B7I89UqKV7 — FC Porto (@FCPorto) May 21, 2026

