Завоевал золото и стал свободным агентом. Порту объявил о расставании с Тьягу Силвой.
Бразилец провёл за португальский клуб 14 матчей
около 2 часов назад
Португальский Порту объявил о завершении сотрудничества с опытным бразильским защитником Тьягу Силвой.
Контракт 41-летнего центрального защитника с «драконами» был рассчитан до конца текущего сезона-2025/26, и стороны приняли совместное решение не продлевать соглашение.
Бразилец присоединился к португальскому гранду в декабре прошлого года в статусе свободного агента. Несмотря на краткосрочный этап карьеры на Драгау, звездный ветеран успел помочь команде завоевать титул чемпиона Португалии.
Всего в составе Порту Тьягу Силва провел 14 поединков во всех официальных турнирах.
