Денис Седашов

Национальная женская сборная Украины потерпела второе поражение в квалификации чемпионата мира-2027. В матче второго тура подопечные ИИ Андрущак не справились с мощным давлением испанок, проиграв со счетом 1:3.

Ключевым моментом первого тайма стала травма защитницы Дарьи Ивковой, которая была вынуждена покинуть поле на 37-й минуте. Потеря концентрации в конце тайма стоила украинкам двух пропущенных мячей — сначала отличилась Эдна Имаде, а затем Лусия Корралес закрепила преимущество гостей.

Во второй половине встречи Виктория Лопес довела счет до разгромного, однако сине-желтые смогли забить гол престижа — точным ударом отличилась Ольга Овдийчук.

После двух туров сборная Украины не имеет набранных очков и замыкает турнирную таблицу 3-й группы.

Отбор на чемпионат мира-2027. Группа 3. 2-й тур

Украина Ж – Испания Ж – 1:3

Голы: Овдийчук, 76 – Имаде, 44, Корралес, 45+3, Лопес, 55, пен.

