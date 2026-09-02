Женский Колос во второй раз проиграл Торреенсе и выбыл из Кубка Европы
Украинская команда пропустила три мяча
Фото: ФК Колос
Женская команда Колоса уступила Торреенсе во втором матче первого квалификационного раунда Кубка Европы-2026/27 и завершила выступления в турнире.
Португальский клуб открыл счёт на девятой минуте усилиями Веймер, а в начале второго тайма бразильская форвардка забила второй мяч. Семків сократила отставание с передачи Остапов, однако в конце встречи Рамуш установила окончательный результат.
Кубок Европы УЕФА. Женщины. Ответный матч
Колос – Торреенсе – 1:3
Голы: Семків, 67 – Веймер, 9, 46, Рамуш, 80
Первый матч – 1:6
В первом поединке Колос также потерпел поражение от Торреенсе (1:6).
«У него пиво «Оболонь» самое любимое». Костышин сделал резкое заявление о арбитре.
Поделиться