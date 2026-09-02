Президенту World Athletics вручен орден князя Ярослава Мудрого V степени.
Себастьян Коу получил государственную награду Украины
Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу World Athletics Себастьяна Коу орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
За значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сохранение исторической памяти украинского народа, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире постановляю:
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени КОУ Себастьяна Ньюболда — президента Международной организации «World Athletics», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Дорощук занял второе место на этапе Континентального тура.