Сергей Стаднюк

Вингер Жироны Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит матч пятого тура испанской Ла Лиги против Леванте. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер каталонцев Мичел Санчес.

Лемар не попал в заявку на завтрашний матч – у него ушиб, который вызвал небольшой разрыв. Что касается Виктора Цыганкова, мы продолжаем следить за его самочувствием. Давид – вне игры. Мичел Санчес

🎙️Míchel: "Lemar està fora de la convocatòria per demà, té un cop que li ha provocat un petit trencament. Viktor continuem pendent de les seves sensacions. David està fora" — Nil Solà (@Nilsola10) September 19, 2025

Известно, что в пятницу, 19 сентября, Цыганков не тренировался в общей группе Жироны. Вингер выполнял исключительно упражнения в зале и индивидуальную работу на поле.

Голкипер Владислав Крапивцов также не поможет каталонцам. Страж ворот в составе сборной Украины U-20 отправился на юношеский чемпионат мира-2025.

Домашний матч Жироны против Леванте состоится в субботу, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.