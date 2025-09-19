Катастрофа. Сразу два украинца пропустят еще один матч Жироны.
Спасение утопающих легло на плечи одного Ваната!
43 минуты назад
Вингер Жироны Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит матч пятого тура испанской Ла Лиги против Леванте. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер каталонцев Мичел Санчес.
Лемар не попал в заявку на завтрашний матч – у него ушиб, который вызвал небольшой разрыв. Что касается Виктора Цыганкова, мы продолжаем следить за его самочувствием. Давид – вне игры.
Известно, что в пятницу, 19 сентября, Цыганков не тренировался в общей группе Жироны. Вингер выполнял исключительно упражнения в зале и индивидуальную работу на поле.
Голкипер Владислав Крапивцов также не поможет каталонцам. Страж ворот в составе сборной Украины U-20 отправился на юношеский чемпионат мира-2025.
Домашний матч Жироны против Леванте состоится в субботу, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.