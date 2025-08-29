Испанская Жирона срочно вышла на трансферный рынок в поисках нового вратаря, сообщает издание Lesportiudecatalunya.

Причиной стало серьезное повреждение опытного голкипера Хуана Карлоса Мартина. 37-летний игрок выбыл на срок от пяти до семи месяцев, и теперь в распоряжении главного тренера осталось лишь два вратаря – аргентинец Пауло Гассанига и украинец Владислав Крапивцов.

По информации источника, руководство клуба недовольно уровнем игры Крапивцова. Наставник Жироны Мичел считает, что украинец слишком нестабилен и часто ошибается в простых эпизодах. Тренерский штаб опасается, что в случае травмы или дисквалификации Гассанига команда может остаться без надежного первого номера.

Каталонский клуб активно ищет усиление, но это сделать до закрытия трансферного окна будет непросто. Если подходящего варианта не найдут, Жирона сосредоточится на свободных агентах, которых можно подписывать и во время сезона.

Ранее сообщалось, что Жирона подпишет нападающего Динамо Владислава Ваната.